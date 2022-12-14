Hatay'da tüfekle yaralanan köpeğe temizlik görevlisi sahip çıktı

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HATAY (AA) - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde tüfekle vurularak yaralanan köpeğe hastanenin temizlik görevlisi sahip çıktı.

Kırıkhan Devlet Hastanesinde temizlik görevlisi olarak çalışan 55 yaşındaki Laçin Şimşek, sabah işe gitmek için evinden çıktığı sırada sokakta yatan köpeği gördü.

Yaralı olan köpeği evine götüren Şimşek, kendi imkanlarıyla hayvana pansuman yaptı.

Yetkililere durumu haber veren Şimşek, AA muhabirine, "Fıstık" ismini verdiği yaralı köpeğin bir an önce sağlığına kavuşmasını istediğini belirtti.

Şimşek, "Yanına yaklaştığımda vücudundan kanlar aktığını fark ettim. Bırakıp işe gidecektim vicdanım el vermedi. Evime götürerek kendi imkanlarımla yarasını temizledim, bu hayvanın tedavi altına alınmasını istiyorum. Şu an kendine geldi, ayağa kaldırmak istedim ancak ayakta duramıyor. Bir an önce gerekli tedavisinin yapılarak iyileşmesini istiyorum." dedi.





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