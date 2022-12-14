Hatay'da kaçak elektrik kullanımı iddiasıyla çıkan kavgada bir görevli yaralandı

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HATAY (AA) - Hatay’ın Erzin ilçesinde bir aile ile elektrik dağıtım şirketinin görevlileri arasındaki kavgada 1 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Mahmutlu Mahallesi’nde kaçak elektrik kullanan bir aile ile elektrik dağıtım şirketi görevlileri arasında tartışma çıktı.

Olayın kavgaya dönüşmesiyle taraflar birbirine tekme ve yumrukla saldırdı.

Burnu kırılan bir görevli, olay yerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Erzin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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