İskenderun'da 12 polis, başarı belgesiyle ödüllendirildi

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HATAY (AA) - İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, uyuşturucuyla mücadeledeki çalışmaları dolayısıyla 12 polise başarı belgesi verdi.

Kaymakam Demiryürek, uyuşturucuyla mücadelede görev alan polisleri makamında ağırladı.

Polisleri tebrik eden Demiryürek, başarı belgesi verdi.

Programda İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş de hazır bulundu.

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