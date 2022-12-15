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Hatay'da sis etkili oluyor

AA

Hatay'da sis etkili oluyor

HATAY (AA) - Hatay'ın merkez Defne ile Yayladağı, Altınözü ve Belen ilçelerinde sis, ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Kentte gece saatlerinde itibaren etkisini sürdüren sis, 4 ilçede sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Yüksek kesimlerde daha çok görülen sis, kent merkezini çevre ilçelere bağlayan kara yollarında görüş mesafesini 10 metreye kadar düşürdü. Trafik polisleri ve jandarma, kavşak ve ana arterlerde önlem alarak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Büyükşehir Belediyesinden de konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Antakya-Yayladağı yolunda yoğun olarak sis görülmektedir. Görüş mesafesinin 2 metreye kadar düştüğü yolda sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı Afet Koordinasyon Merkezimize bağlı ekiplerimiz teyakkuz halindedir. 112 ile 444 12 06, 153 ve 185 numaralı hatları arayarak bize ulaşabilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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