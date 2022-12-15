İSTE Rektörü Prof. Dr. Tolga Depci'den öğrencilerin döküm atölyesine ziyaret

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HATAY (AA) - İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Rektörü Prof. Dr. Tolga Depci, döküm atölyesinde uygulamalı eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi.

İSTE'den yapılan açıklamaya göre Rektör Depci, İskenderun Meslek Yüksekokulu Makine ve Metal Teknolojileri Bölümünü ziyaret etti.

Döküm teknolojisi dersine katılan Depci, ders anlattığı öğrencilerle atölyede döküm yaptı.

Depci, teorik eğitimin, atölye ve laboratuvarlardaki uygulamalı eğitimlerle desteklenmesinin öncelikleri olduğunu belirterek, "Öğrencilerimizle bir arada, eğitimlerinin parçası olmak güzel bir motivasyon ve çalışma enerjisi kaynağı sağlıyor." ifadesini kullandı.

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