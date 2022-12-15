Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ve Payas ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanıldığı ve satışı yapıldığı bilgisi üzerine belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Ev, araç ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 11 uyuşturucu hap ile 333 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli emniyete götürüldü.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.