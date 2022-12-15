Hatay'daki tarihi Sarı Okul'da restorasyon çalışmaları sürüyor

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HATAY (AA) - Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki tarihi Sarı Okul'un, gençlik, bilim ve sanat merkezi olarak hizmete açılması için başlatılan restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, tarihi binada kasımda başlayan restorasyon çalışmalarını inceledi.

İlgililerden süreç hakkında bilgi alan Yavuz, gazetecilere, 1870'li yıllarda yapılan Sarı Okul'un ilçenin önemli eserlerinden olduğunu söyledi.

Yavuz, binayı gençlik, bilim ve sanat merkezine dönüştürecek restorasyonun, 2023'ün haziran ayında tamamlanmasının planlandığını kaydetti.

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