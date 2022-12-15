Ankara'daki trafik kazasında ölen avukatın cenazesi Hatay'da defnedildi

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HATAY (AA) - Ankara'da dün geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren 29 yaşındaki avukat Ali Ercan Özen'in cenazesi memleketi Hatay'ın Samandağ ilçesinde toprağa verildi.

Samandağ Belediye meclis üyesi de olan Özen için Samandağ Adliyesi önünde cenaze töreni düzenlendi.

Özen'in cenazesi, kılınan namazın ardından Çiğdede Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

Törene Özen'in ailesi ve yakınlarının sıra Samandağ Kaymakamı Murat Kütük, Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, Samandağ Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Onurkan Gülderen, Hatay Barosu Başkanı Cihat Açıkalın, siyasi parti temsilcileri ve meslektaşları katıldı.



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