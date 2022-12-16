Hatay'da evden 250 litre zeytinyağı çalan zanlı tutuklandı

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HATAY (AA) - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir evden 250 litre zeytinyağı çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Küçükdalyan Mahallesi'ndeki bir adresten 250 litre zeytinyağı çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, kimliğini belirlediği H.B'yi aynı mahalledeki adresinde gözaltına alındı.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.



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