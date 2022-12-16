Hatay'da kumar oynayan 3 kişiye 5 bin 457 lira ceza verildi

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HATAY (AA) - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde iş yerinde kumar oynadığı tespit edilen 3 kişiye 5 bin 457 lira ceza uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Barbaros Mahallesi'nde bir iş yerinde kumar oynandığı bilgisi üzerine denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, kumar oynadığını belirlediği A.G, H.T. ve B.G'ye 5 bin 457 lira ceza kesti, iş yeri sahibi Ö.C. hakkında da kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamaktan işlem yaptı.

Masa üzerindeki oyun kağıtları ile 1250 liraya el konuldu.



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