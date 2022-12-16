Yayladağı'nda 882 damızlık keçi dağıtıldı

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HATAY (AA) - Yayladağı ilçesinde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 48 çiftçiye 882 damızlık keçi dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu, Yayladağı Semt Pazarı'nda gerçekleşen törende, dağıtımın yüzde 70'inin bakanlığın, yüzde 30'unun ise yetiştirici katkısıyla gerçekleştiğini söyledi.

Dağıtılan Halep keçisinin Yayladağı coğrafi ortamına uygun olduğunu aktaran Çolakoğlu, "Halep keçisinin süt verimi ve ikizlik oranı yüksek, ayrıca erkeklerde et tutma kapasitesi ve karkas randımanı fazladır. Günlük süt verimi 2-3 litre olup elit sürülerde bu 5 litreye kadar çıkabilmektedir." dedi.

Dağıtım programına, Yayladağı Kaymakamı Ömer Faruk Gökçe ve Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın da katıldı.



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