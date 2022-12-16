Ülkü Ocakları Genel Başkanı Yıldırım'dan Belen Belediye Başkanı Gül'e ziyaret

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HATAY (AA) - Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül'ü ziyaret etti.

Yıldırım, ziyarette Belediye Başkanı Gül'e görevinde başarıları diledi.

Gül de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Sohbet ortamında geçen ziyaret sonunda hatıra fotoğrafı çektirildi.



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