8. Dörtyol İlk Kurşun Kültür Sanat ve Turunçgil Festivali başladı

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HATAY (AA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 8. İlk Kurşun Kültür Sanat ve Turunçgil Festivali açılış töreniyle başladı.

Festival açılışı için Çaylı Caddesi'ndeki Atatürk Parkı önünde kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Kortej yürüyüşü, Numune Evler Mahallesi'ndeki fuar alanında sona erdi.



Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin, festivalin açılışındaki konuşmasında, milli mücadelede işgalci güçlere karşı ilk kurşunun 19 Aralık 1918'de ilçeden atıldığını belirterek, bunu kutlamak için geleneksel hale getirdikleri festivalin bu yıl 8'incisini düzenlediklerini söyledi.

Keskin, festivalin gerçekleşmesinde katkı sunan ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Festival kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere de çeşitli ödüller verildi.

Törene Kaymakam Aydın Ergün, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.



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