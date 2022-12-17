Hataylı kadın girişimci ödünç tohumla başladığı safran üretiminde ihracat hedefliyor

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HATAY (AA) - ERDAL TÜRKOĞLU - Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, ödünç aldığı safran tohumuyla 6 yıl önce üretime başlayan 52 yaşındaki Münevver Ezelsoy, yurt dışı pazarına açılmak istiyor.

Turfanda Mahallesi'nde yaşayan 6 çocuk annesi girişimci kadın, bir tarım seminerinde gördüğü safran üretimine merak sardı.

Ürünün yetiştiriciliğiyle ilgili araştırma yapan Ezelsoy, tanıdığından aldığı ödünç 100 kilogram safran soğanıyla 500 metrekarede deneme ekimi yaptı.

Ezelsoy, bölge iklimine uyum sağlayarak büyüyen safrandan yaklaşık 350 kilogram tohum elde etti.

Aldığı 100 kilogram tohum borcunu ödemesinin ardından Ezelsoy, 15 dekar alanda başladığı yetiştiricilikte bu yıl 1,5 kilograma yakın hasat gerçekleştirdi.

Mahallesindeki kadınlara da tohum desteğinde bulunarak safran yetiştiriciliğine teşvik eden Ezelsoy, ürününü yurt dışına ihraç etmeyi hedefliyor.

- "Organik olarak yetiştiriyorum"

Girişimci Münevver Ezelsoy, AA muhabirine, merakla ve ödünç tohumla başladığı safran üretimini büyük keyifle sürdürdüğünü söyledi.

Eşinin yurt dışında çalıştığını ve en büyük yardımı çocuklarından gördüğünü aktaran Ezelsoy, safran sayesinde aile bütçesine ciddi katkıda bulunduğunu belirtti.

Şu an 15 dekar alanda üretimini sürdürdüğünü dile getiren Ezelsoy, elde ettiği tohumlardan bir kısmını mahallesindeki üç kadına vererek onların da bu işe girmesini sağladığını dile getirdi.

Ezelsoy, ürünlerini doğal ve hiçbir kimyasal kullanmadan yetiştirdiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Organik yetiştiriyorum. Bununla ilgili sertifika da aldım. Bundan sonraki amacım, ürünün yurt dışı pazarında yer alması. Tabii ki kolay olmayacak. Risk alınmadan başarı sağlanmaz. Bu işe sadece para kazanmak için bakmıyorum. İnsanlara faydalı olmak, rehberlik edebilmek bana göre daha büyük zenginliktir. Şu an devletimizin tohum desteğiyle mahallemizde 8 kişi safran üretmeye başladı. Amacım tüm üreticilere işi öğretip, tek bir kalite üzerinden giderek yurt dışı pazarına açılmak."

Ezelsoy, safranın gramını da 100 liradan kozmetik ve ilaç firmalarına sattığını belirterek, sosyal medya üzerinden bağlantı kurduğu yurt dışındaki bazı firmalara ürününden numune gönderdiğini ve olumlu geri dönüşler aldığını da sözlerine ekledi.





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