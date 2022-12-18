Şarkıcı Tuğçe Kandemir, Hatay'da konser verdi

HATAY (AA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 8. İlk Kurşun Kültür Sanat ve Turunçgil Festivali etkinlikleri kapsamında şarkıcı Tuğçe Kandemir sahne aldı.
Dörtyol Belediyesi tarafından Numune Evler Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte Kandemir, sevilen şarkılarını seslendirdi.
Konser için alanı dolduran müzikseverler de Kandemir'e şarkılarını söylerken eşlik etti.
Konser sonunda Kandemir'in performansı Hataylı müzikseverler tarafından alkışlandı.
Daha sonra, Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin, Kandemir'e çiçek ve plaket verdi.