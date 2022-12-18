Dede mesleği kalaycılığı gençlere aktaramamanın üzüntüsünü yaşıyor

HATAY (AA) - SALİM TAŞ - Hatay'da kalaycılık yaparak geçimini sağlayan 59 yaşındaki Nebil Muratoğlu, unutulmaya yüz tutmuş mesleğini yaşatmak için mücadele veriyor.

Muratoğlu, Antakya ilçesinde tarihi Uzun Çarşı'daki 20 metrekarelik iş yerinde, 52 yıl önce öğrendiği ve o zamandan beri bırakmadığı mesleği, üçüncü kuşak olarak icra etmeye devam ediyor.

Sabahın erken saatlerinde açtığı iş yerinde ocağının başına geçen Muratoğlu, müşterilerinin getirdiği bakır tepsi ve tencereleri kalayla parlatıyor.

Muratoğlu, AA muhabirine, küçük yaşlarda babasının yanında çıraklık yaparak mesleğin inceliklerini öğrendiğini söyledi.

Yıllardır işini severek yapmaya devam ettiğini anlatan Muratoğlu, babasından devraldığı mesleği ayakta tutabilmek için çaba gösterdiğini belirtti.

Kalaycılığın, gelişen teknolojiyle kaybolmaya başladığı dile getiren Muratoğlu, şöyle devam etti:

"Geçmişte işlerimiz çok yoğundu. Burada 20 metrekarelik iş yerinde çalışıyorum. Bu iş yerinde zamanında 3 çırak ve 3 usta bu işi yapıyordu. Sabahın erken saatinde işimize başlardık. Eskiden köylüler eşyalarını kalaylatmak için sabahın erken saatlerinde bize getirirdi. İşlerimiz yoğundu. Eskiden gelin çeyizi çıkarıldığı zaman tenceresinden tabağına, tepsisine kadar 60-70 parça bakır eşya alınırdı ama artık o da tarihte kaldı."

- Mesleğini öğretecek çırak bulamıyor

Muratoğlu, kentte kalaycılık mesleğini sürdüren son temsilcilerinden olduğunu belirtti.

Bitme noktasına gelen mesleğini gelecek kuşaklara aktaracak olamamanın üzüntüsünü yaşadığını anlatan Muratoğlu, şunları söyledi:

"7 yaşından bu yana kalaycılık zanaatını yapmaktayım. Bu meslek dedemden babama ondan da bana kaldı. Benden sonrası maalesef yok. Çocuklarım okudu ve vazifelerine gittiler. Bu mesleği devam ettirecek bir neslimiz kalmadı. Gençlere bu zanaatı tavsiye ediyorum ama maalesef kimse benimsemiyor. Ben belirli bir yaşa kadar bu işi yapacağım. Benim de kullandığım bakır eşyalarım var. Elimdeki bakırları kim kalaylayacak? Bu işi öğreteceğim kimseyi bulamıyorum. Keşke gençler gelse ve bu mesleği öğrenseler bu işten özellikle Hatay'da en azından 50 yıl ekmek yerler."

Muratoğlu, bakır mutfak malzemelerin daha sağlıklı olduğunu ve bundan dolayı kullanımına önem verilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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