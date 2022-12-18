Hatay'da 17 kilo 274 gram esrar ele geçirildi

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HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde 17 kilo 274 gram esrar ele geçirilen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu bulundurulduğu belirlenen Esentepe Mahallesi'ndeki ikametlere operasyon düzenledi.

Adreslerde 17 kilo 274 gram esrar ele geçiren polis, M.Ş, İ.Ş. ve S.Ç'yi gözaltına aldı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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