Hatay'da 500 bin makaron ele geçirildi

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HATAY (AA) - Hatay'ın Antakya ilçesinde bir araçta 500 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, kaçak ürün taşıdığından şüphelenilen araç, Akasya Mahallesi'nde durduruldu.

Araçtaki kutularda 500 bin makaron bulan polis, sürücü A.K'yi gözaltına aldı.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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