Hatay'da 30 kilogram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı

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HATAY (AA) - Hatay'ın Antakya ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda, 30 kilo 170 gram esrar ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen şüphelilerin Uzunalıç Mahallesi'ndeki evlerine operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada, 30 kilo 170 gram esrar, 86 kök Hint keneviri, 3 av tüfeği, 5 bıçak, hassas terazi, 12 litre sahte içki, tabanca ile bunlara ait mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan G.S. ve H.İ.S'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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