Şarkıcı Merve Özbey Hatay'da konser verdi

HATAY (AA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 8. İlk Kurşun Kültür Sanat ve Turunçgil Festivali etkinlikleri kapsamında şarkıcı Merve Özbey sahne aldı.
Dörtyol Belediyesi tarafından Numune Evler Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte, Özbey sevilen şarkılarını seslendirdi.
Konser için alanı dolduran müzikseverler de Özbey'e şarkılarını söylerken eşlik etti.
Konser sonunda Özbey'in performansı Hataylı müzikseverler tarafından alkışlandı.
Daha sonra, Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin, Özbey'e çiçek ve plaket verdi.