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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatay'da deprem sonrası evlerine giremeyen vatandaşlara çorba dağıtıldı

AA

Hatay'da deprem sonrası evlerine giremeyen vatandaşlara çorba dağıtıldı

HATAY (AA) - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki deprem sonrası evlerine giremeyen vatandaşlara Türk Kızılay tarafından çorba ikram edildi.

Türk Kızılay Kırıkhan Şubesince hazırlanan çorba, seyyar araçla depremin ardından korktukları için evlerine geçmediği belirtilen, sokakta ve arabalarında bekleyen vatandaşlara ulaştırıldı.

Öte yandan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı Kaymakamlık binasında kurulan kriz merkezinde AFAD, UMKE ve Kırıkhan Belediyesi ekipleri hazır bekletiliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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