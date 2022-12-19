Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş: "29 binadan hasar ihbarı geldi"

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HATAY (AA) - Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, dün gece meydana gelen Kırıkhan merkezli 4.8 büyüklüğündeki depremde, 3 ilçedeki 29 binadan hasar ihbarı geldiğini bildirdi.

Savaş, yazılı açıklamasında, tüm acil durumlar için nöbetçi personelin hazır bulundurulduğunu, depremden hemen sonra da Afet Koordinasyon Merkezindeki (AKOM) tüm ekipleri göreve çağırdıklarını belirtti.



İtfaiye ve zabıta ekiplerinin sahadaki çalışmalarının sürdüğünü anlatan Savaş, şunları kaydetti:



"İlçelerimizden gelecek ihtimal dahilindeki olumsuzluklara karşı tüm ekiplerimizle kısa sürede müdahaleye hazır hale geldik.112 Acil Çağrı Merkezi ve AKOM birimlerine Kırıkhan'da 18, Reyhanlı'da 8 ve Antakya'da 3 olmak üzere toplam 29 binada çatlak/kısmi çatlak vaka ihbarı geldi. Reyhanlı'da 6 katlı bir apartman tahliye edilerek emniyet altına alındı. Kırıkhan ve Reyhanlı ilçelerimizdeki bazı köylerde bina çatlağı ve boş bir evin hasar gördüğü ihbarı ekiplerimize bildirilmiş, ekiplerimiz bina çatlaklarını teyit etmiştir. 26 yerel çalışma grubumuzla hızla iletişim kurulmuş, ekipler ihbarları değerlendirmeye devam etmektedir. Şu ana kadar ekiplerimize herhangi bir can kaybı bildirilmemesi biraz da olsa yüreklerimize su serpmiştir."



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