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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Özel öğrenciler, atıkları gübreye dönüştürüp okul serasında sebze yetiştiriyor

AA

CEM GENCO - Hatay'da meslek okulunda eğitim gören özel gereksinimli bireyler, evsel atıklardan elde ettikleri gübreyle serada sebze ve süs bitkileri yetiştirerek rehabilite oluyor.

Özel öğrenciler, atıkları gübreye dönüştürüp okul serasında sebze yetiştiriyor

HATAY (AA) - CEM GENCO - Hatay'da meslek okulunda eğitim gören özel gereksinimli bireyler, evsel atıklardan elde ettikleri gübreyle serada sebze ve süs bitkileri yetiştirerek rehabilite oluyor.

Hafif düzeyde zihinsel engelli ve otizmli 91 öğrencinin eğitim gördüğü Antakya ilçesindeki Ekinci Özel Eğitim Meslek Okulu'nun bahçesine 4 yıl önce kurulan 70 metrekarelik sera, çocukların tarımla tanışmasını sağlıyor.

Tarım teknolojileri dersinde tohum çeşitlerinin, fidan yetiştiriciliğinin ve hasat sürecinin anlatıldığı çocuklar, elde ettikleri bilgileri örtü altında uygulama imkanı buluyor.

Öğrenciler, serada süs bitkileri, domates, salatalık, biber, bamya, fasulye, patlıcan ve enginar yetiştirerek hem toprakla rehabilite oluyor hem de el becerilerini geliştiriyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca "Sıfır Atık" projesi kapsamında gönderilen kompost makinesiyle de geri dönüşümü öğrenen çocuklar, meyve, sebze, çay posası ve yumurta gibi atıkları makinede gübreye dönüştürüp üretimde kullanıyor.

Hasat edilen süs bitkileri ve sebzelerin satışından kazanılan gelirle de mesleki eğitimlerde ihtiyaç duyulan malzemeler satın alınıyor.

- Kompostun tescillenmesi için başvuru yapıldı

Okul müdürü Ahmet Açıkel, AA muhabirine, örtü altındaki çalışmalarda özel gereksinimli öğrencilerinin toprakla vakit geçirmesini ve mesleki eğitim kazanmalarını hedeflediklerini söyledi.

Ürettikleri kompostun marka tescili için Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurduklarını dile getiren Açıkel, "Şu anda evsel atıklardan ayda 300 kilograma kadar gübre üretecek noktaya geldik. Kompostla yetiştirilen bitki ve sebzelerin yüzde 30 daha verimli olduğunu gözlemledik." dedi.

-"Seramızda ata tohumlarıyla üretim yapıyoruz"

Tarım teknolojileri öğretmeni Özlem Dal da çocukların serada hem eğlendiğini hem de tarımı öğrendiğini aktardı.

Toprakla uğraşmanın öğrencilere olumlu yansıdığını vurgulayan Dal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Seramızda ata tohumlarıyla üretim yapıyoruz. Buradaki üretimde yer alan çocuklarımız, sosyalleşmeyi öğrenip toprakla rehabilite oluyor ve inanılmaz derecede rahatlıyorlar. Ürettiklerinin sonucunu görmek kendilerine daha da özgüven katıyor. Ürünleri öğretmenlerimize ve velilerimize satarak atölyede kullanılacak materyaller sağlıyoruz."

Dal, bitkilerin su ihtiyacını seraya kurdukları yağmur suyu sistemiyle sağladıklarını, öğrencileri, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda mesleki hayata hazırladıklarını ifade etti.

Öğrencilerden İlayda Yaşar (17), tarımsal eğitime severek katıldığını belirterek, "Burada domates, salatalık ekiyoruz, toprakla ilgileniyoruz, yabani otları koparıyoruz. Burada olmak çok eğlenceli, mutluyum. Hayalim, toprakla ilgili öğrendiklerimi ileride de devam ettirmek." diye konuştu.

İbrahim İmrek (17) de toprağı keşfederek başladığı eğitimlerde tarım ürünlerini yetiştirmeyi ve hasat etmeyi öğrendiğini söyledi.

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