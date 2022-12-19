Hatay'da tarım işçisi ailenin ev ve otomobili yangında kullanılamaz hale geldi

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HATAY (AA) - Hatay'ın Arsuz ilçesinde, zeytin hasadına giden ailenin ev ve otomobili yangında kullanılamaz hale geldi.

Helvalı Mahallesi'nde 17 Aralık'ta 4 çocuk babası Selahattin Hançer (51) ve eşi Emine Hançer, yevmiyeyle çalıştıkları zeytin bahçesine hasada gitti.

Bu sırada evde bulunan oğullarından konutlarında yangın çıktığı bilgisini alan Hançer ailesi, durumu itfaiyeye bildirdi.

Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin ve mahallelinin müdahale ettiği yangında, ailenin 35 yıllık birikimle edindiği evi ve otomobili kullanılamaz hale geldi.

- "Hepsi gözümüzün önünde yandı bitti"

Selahattin Hançer, AA muhabirine, yangın haberini aldıktan sonra hemen eve geldiklerini söyledi.

Kısa sürede yangının garajdaki otomobillerine sıçradığını belirten Hançer, yapılan müdahaleye rağmen alevleri söndüremediklerini anlattı.

Hatice Haçer de yevmiyeyle tarla ve bahçelerde çalışarak bu duruma geldiklerini belirterek, "En büyük sevincim oğluma bir şey olmadı. Tekrar çalışıp sil baştan başlayacağız. Bütün emeğimiz ve birikimimiz evimiz ve aracımızdı. Hepsi gözümüzün önünde yandı bitti. Yetkililerden yardım edebilecek kim varsa sadece yardım bekliyorum." ifadesini kullandı.

Yangın esnasında evde uyuyan Beşir Mert Hançer de patlama sesiyle uyandığını, yangını söndürmeye çalışırken kolunun yandığını dile getirerek, "Eve tekrardan giremedim, arabanın anahtarını alacaktım. Arabayı da kurtaramadım, yandı." diye konuştu.

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