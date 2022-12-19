Hatayspor, Giresunspor maçı hazırlıklarına başladı

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HATAY (AA) - Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 24 Aralık Cumartesi günü sahasında Bitexen Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı ekip, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde çalıştı.

İdmanda futbolcular dinamik ısınmanın ardından pas ve dar alan çalıştı.

Basına kapalı yapılan idman 1 saat 20 dakika sürdü.

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