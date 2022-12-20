Grup Seksendört Hatay'da konser verdi

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HATAY (AA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, 8. İlk Kurşun Kültür Sanat ve Turunçgil Festivali etkinlikleri kapsamında, Grup Seksendört sahne aldı.

Dörtyol Belediyesi tarafından Numune Evler Mahallesi'ndeki etkinlikte konser veren Grup Seksendört, sevilen şarkılarını seslendirdi. Konser için alanı dolduran müzikseverler de şarkılara eşlik etti.

Konser sonunda Grup Seksendört'ün performansı Hataylı müzikseverler tarafından alkışlandı.

Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin, grubun solisti Tuna Velibaşoğlu'na çiçek ve plaket verdi.

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