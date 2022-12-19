İsdemir'e saat ücretli işe bir günde 2 bin 805 kişi başvuruda bulundu

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HATAY (AA) - İsdemir'in ihtiyaçları doğrultusunda saat ücretli olarak istihdam edilecek pozisyonlar için başvuruların ilk gününde 2 bin 805 kişi müracaatta bulundu.

Cumhuriyet kapısından alınan başvurularda adaylar, sabahın ilk ışıklarıyla sıraya alındı.

Belge ve bilgi kontrollerinin ardından adayların başvuruları tamamlandı.

İki hafta sürecek başvuruların ilk gününde, saat ücretli olarak istihdam edilen pozisyonlar için 2 bin 805 aday başvuru yaptı.

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