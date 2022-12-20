Hatay'da anaokulu öğrencilerinin atıklardan yaptığı oyuncak araçlar sergilendi

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HATAY (AA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Portakal Çiçeği Anaokulundaki öğrencilerin atık malzemelerden yaptığı 165 oyuncak araç, okul bahçesinde sergilendi.

İlçenin Çaylı Mahallesi'ndeki anaokulunda, "Sıfır Atık Projesi"ne katkı sunulması, çevre konusunda farkındalığın artırılması amacıyla başlatılan çalışma kapsamında öğrenciler ailelerinin de desteğiyle atık malzemelerden oyuncak araçlar tasarladı.

Okuldaki 165 öğrenci yaklaşık bir ay süren çalışma ile velilerin de desteğiyle 165 oyuncak araç yaptı.

Atıklardan hazırlanan araçlar, okul bahçesinde sergilendi.

Okul Müdürü Ömer Burgaç, AA muhabirine, "Sıfır Atık Projesi" kapsamında çocukların atık malzemelerden hayal güçleriyle oyuncak araçlar tasarladığını söyledi.

Velilerden Rukiye Adalı, çocukların evde kullanılmayan malzemeleri oyuncak araçlara dönüştürmesinden memnuniyet duyduklarını belirtti.

Ayfer Seferoğlu da çocukların çevre konusunda farkındalığının artırılması için yapılan bu çalışmaya katkı sunan herkese teşekkür etti.









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