Hatay'da jandarmanın bitkin bulduğu yaban tavşanı tedavi edildi

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HATAY (AA) - Hatay'ın Arsuz ilçesinde jandarmanın bitkin bulduğu yaban tavşanı, tedavisinin ardından yeniden doğaya bırakıldı.

Devriye görevi yapan jandarma ekipleri, kırsal alanda hareketsiz duran yaban tavşanını fark etti.

Bitkin olduğu anlaşılan tavşan, görevlilerce hayvan bakım merkezine götürüldü.

Gerekli bakım ve tedavisinin ardından yaban tavşanı doğaya salındı.

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