Hatay'da künefeciler AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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HATAY (AA) - Hatay'da künefe ustaları, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen künefe ustaları, "çevre ve yaşam", "haber" ile "spor" kategorilerinde oy kullandı.

Künefe ustası Fatih Uzunparmak, haber kategorisinde Kahraman Bekçili'nin "Kömür karası gözyaşları", sporda Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar", çevre-yaşam kategorisinde de Orhan Çiçek'in "Yangın müdahalesi" fotoğrafını seçti.

Uzunparmak, yaptığı açıklamada, fotoğrafları çok güzel bulduğunu söyledi.

Fotoğrafların anlamlı olduğunu belirten Uzunparmak, "Sporda mesela Ampute Milli Takımı'mızı seçmek gerektiğini düşündüm. Fotoğraflarda katkısı olanları canıgönülden kutluyorum ve başarılarının devamını diliyorum." diye konuştu.

Künefe ustası Ragıp Bekfilavioğlu da haber kategorisinde Evrim Aydın'ın "Mavi çizgilerimiz var", sporda Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar", çevre-yaşam kategorisinde ise Şebnem Coşkun'un "Gün ışığı ağları" fotoğrafını seçti.

Bekfilavioğlu, fotoğrafların hepsinin birbirinden değerli olduğunu belirterek, "Hepsi kaliteli ve önemli fotoğraflar. Hep duygusal, ben de spor bölümünde duygusal olanı seçtim. Ellerinize sağlık, emeğinize sağlık." ifadelerini kullandı.

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