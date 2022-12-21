Samandağ'da evden hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı

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HATAY (AA) - Samandağ ilçesinde evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, General Şükrü Kanatlı Mahallesi'nde Z.A'ya ait evden televizyon, laptop, bilgisayara ve set üstü ocak çalınması üzerine çalışma başlattı.

Araştırma sonucu kimliği tespit edilen şüpheli C.E. bulunduğu adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüphelinin evinde yapılan aramalarda ele geçirilen malzemeler, sahibine teslime edildi.

Zanlının, emniyetteki işlemleri sürüyor.



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