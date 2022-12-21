İskenderun'da kasten yaralama olayının şüphelisi yakalandı

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HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde kasten yaralama olayının şüphelisi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dumlupınar Mahallesi'nde 18 Aralık'ta meydana gelen kasten yaralama olayıyla ilgili şüpheli C.G'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Zanlının saklandığı adrese operasyon düzenleyen polis, C.G'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.



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