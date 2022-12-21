Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

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HATAY (AA) - Hatay'ın 3 ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı gözaltına alındı.

Kentte uyuşturucu kaçakçılarına yönelik çalışmalar yürüten polis ekipleri, İskenderun, Erzin ve Reyhanlı ilçelerinde durdurdukları 3 otomobilde arama yaptı.

Araçlardaki aramalarda, 459 gram esrar ile 360 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Uyuşturucuyla ilişkili olarak B.T, B.Ö, R.S, A.Ö, A.K, M.G, E.Y. ve G.O. yakalandı.



Gözaltına alınan zanlıların polisteki işlemleri sürüyor.

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