Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

AA

Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

HATAY (AA) - Hatay'ın 3 ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı gözaltına alındı.

Kentte uyuşturucu kaçakçılarına yönelik çalışmalar yürüten polis ekipleri, İskenderun, Erzin ve Reyhanlı ilçelerinde durdurdukları 3 otomobilde arama yaptı.

Araçlardaki aramalarda, 459 gram esrar ile 360 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Uyuşturucuyla ilişkili olarak B.T, B.Ö, R.S, A.Ö, A.K, M.G, E.Y. ve G.O. yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların polisteki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İskenderun'da kasten yaralama olayının şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER İskenderun'da kasten yaralama olayının şüphelisi ...
Samandağ'da evden hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Samandağ'da evden hırsızlık yaptığı öne sürülen ...
Hatay'da kamyona çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Hatay'da kamyona çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Hatay'da künefeciler AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
YEREL HABERLER Hatay'da künefeciler AA'nın "Yılın Fotoğrafları" ...
Hatay'da 8 bin 350 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
YEREL HABERLER Hatay'da 8 bin 350 litre kaçak akaryakıt ele ...
Hatay'da jandarmanın bitkin bulduğu yaban tavşanı tedavi edildi
YEREL HABERLER Hatay'da jandarmanın bitkin bulduğu yaban tavşanı ...
Hatay'da babasıyla tartışan kişi evinde yangın çıkardı
YEREL HABERLER Hatay'da babasıyla tartışan kişi evinde yangın ...
Hatay'da anaokulu öğrencilerinin atıklardan yaptığı oyuncak araçlar sergilendi
YEREL HABERLER Hatay'da anaokulu öğrencilerinin atıklardan yaptığı ...
Hatay'da 31 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Hatay'da 31 düzensiz göçmen yakalandı
Hatay'da balık ölümleri görülmesi üzerine inceleme başlatıldı
YEREL HABERLER Hatay'da balık ölümleri görülmesi üzerine inceleme ...
Hatayspor, Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Hatayspor, Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Sınır hattında yakalanan DEAŞ'lı terörist Hatay'da tutuklandı
YEREL HABERLER Sınır hattında yakalanan DEAŞ'lı terörist Hatay'da ...
Sınır hattında yakalanan DEAŞ'lı terörist, Hatay'da adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Sınır hattında yakalanan DEAŞ'lı terörist, Hatay'da ...
Grup Seksendört Hatay'da konser verdi
YEREL HABERLER Grup Seksendört Hatay'da konser verdi
Dağ ceylanı "gazella gazella" Hatayspor'un simgesi oldu
YEREL HABERLER Dağ ceylanı "gazella gazella" Hatayspor'un simgesi ...
Hatayspor, Giresunspor maçı hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Hatayspor, Giresunspor maçı hazırlıklarına başladı
Hatay'da tarım işçisi ailenin ev ve otomobili yangında kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Hatay'da tarım işçisi ailenin ev ve otomobili ...
İsdemir'e saat ücretli işe bir günde 2 bin 805 kişi başvuruda bulundu
YEREL HABERLER İsdemir'e saat ücretli işe bir günde 2 bin 805 kişi ...
(Görüntülü)HATAY?DAKİ DEPREMDE HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR; 6 EV MÜHÜRLENDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)HATAY?DAKİ DEPREMDE HASAR TESPİT ...
Hatay´daki depremde hasar tespit çalışmaları sürüyor; 6 ev mühürlendi
YEREL HABERLER Hatay´daki depremde hasar tespit çalışmaları sürüyor; ...
Hatay'daki depremde hasar gören 6 ev mühürlendi
YEREL HABERLER Hatay'daki depremde hasar gören 6 ev mühürlendi
Özel öğrenciler, atıkları gübreye dönüştürüp okul serasında sebze yetiştiriyor
YEREL HABERLER Özel öğrenciler, atıkları gübreye dönüştürüp okul ...
(Görüntülü)REYHANLI?DA SİSLİ HAVA GÖRÜŞ MESAFESİ 10-15 METREYE KADAR DÜŞTÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü)REYHANLI?DA SİSLİ HAVA GÖRÜŞ MESAFESİ ...
Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş: "29 binadan hasar ihbarı geldi"
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş: "29 binadan hasar ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.