Hatayspor, Giresunspor maçının hazırlıklarına devam etti

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HATAY (AA) - Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 24 Aralık Cumartesi günü sahasında Bitexen Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre bordo-beyazlı ekip, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde idman yaptı.

Antrenmanda futbolcular ısınmanın ardından 3 gruba ayrılarak turnuva gerçekleştirdi.

Basına kapalı yapılan idman 1 saat 15 dakika sürdü.

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