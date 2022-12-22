Hatay'da gümrük kaçağı 96 bin makaron ile 135 kilogram tütün ele geçirildi

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HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde gümrük kaçağı 96 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 135 kilogram tütün ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir iş yerinde kaçak ürünler bulundurulduğu bilgisi üzerine arama yaptı.

Adreste, 11 bini doldurulmuş 96 bin gümrük kaçağı makaron ile 135 kilogram tütün ele geçirildi.

İş yeri sahibi İ.Ö. gözaltına alındı.

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