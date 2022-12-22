Hatay'da evde kumar oynayan 5 kişiye 9 bin 905 lira ceza

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HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde evde kumar oynayan 5 kişiye 9 bin 905 lira ceza uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mustafa Kemal Mahallesi'nde bir ikamette kumar oynandığı bilgisi üzerine arama yaptı.

Adreste, aralarında ev sahibinin de bulunduğu ve kumar oynadığı tespit edilen 5 kişiye toplam 9 bin 905 lira ceza kesildi.



Ayrıca ev sahibine, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan işlem yapıldı.

Masa üzerindeki iskambil kağıtları ile 19 bin 200 liraya el konuldu.



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