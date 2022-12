Hatayspor Teknik Direktörü Demirel, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

HATAY (AA) - Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Demirel, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "çevre ve yaşam" ile "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Volkan Demirel, çevre ve yaşam kategorisinde Elena Ermolina'nın "Renklerin dansı", sporda Mustafa Yılmaz'ın "Yüzücü" ve haberde Kahraman Bekçili'nin "Kömür karası gözyaşları" başlıklı fotoğraflarını oyladı.

Demirel, yaptığı açıklamada, fotoğrafların hepsini çok güzel bulduğunu söyledi.

Seçtiği fotoğrafların içeriğinin neyi yansıttığını düşünerek oyladığını aktaran Demirel, "Anadolu Ajansını spor tarafından konuşmak istiyorum; bizim gibi takımların çok büyük destekçisi, her zaman yanımızda. Her antrenmanımızı çekmeye geliyorlar. Aslında bizi, görünmeyen taraflarımızı göstermeye çalışıyorlar. O yüzden bu destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Zaten adı üstünde Anadolu Ajansı. Anadolu'daki takımlara her zaman desteklerinizi sürdürmenizi dilerim." diye konuştu.

