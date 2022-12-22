Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

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HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun, Belen ve Arsuz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, üç ilçede uyuşturucu bulundurulduğu bilgisi üzerine belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramada, 36 gram esrar, 70 gram sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyete götürüldü.



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