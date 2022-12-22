Hatay Büyükşehir Belediyesinden kiliselere Noel hediyesi

Hindistan Nisan'da Çin'i geçerek dünyanın en kalabalık ülkesi olacak: Demografik değişim ne anlama geliyor?

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

TÜRK-İŞ: Asgari ücrette bizim teklifimiz 9 bin TL

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

HATAY (AA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından kentteki kiliselere Noel dolayısıyla çeşitli hediyeler gönderildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, hazırlanan hediye sepetleri Altınözü, Samandağ, Antakya ve İskenderun'daki kiliselere dağıtıldı.

Belediye personelleri, kilise yöneticilerinin Noel bayramlarını da kutladı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.