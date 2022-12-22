Hatay Büyükşehir Belediyesinden kiliselere Noel hediyesi

HATAY (AA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından kentteki kiliselere Noel dolayısıyla çeşitli hediyeler gönderildi.
Belediyeden yapılan açıklamada, hazırlanan hediye sepetleri Altınözü, Samandağ, Antakya ve İskenderun'daki kiliselere dağıtıldı.
Belediye personelleri, kilise yöneticilerinin Noel bayramlarını da kutladı.
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