Hatay'da 5 kilo 151 gram esrar ele geçirildi

Hindistan Nisan'da Çin'i geçerek dünyanın en kalabalık ülkesi olacak: Demografik değişim ne anlama geliyor?

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

TÜRK-İŞ: Asgari ücrette bizim teklifimiz 9 bin TL

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

HATAY (AA) - Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında 5 kilo 151 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu bulundurulduğu belirlenen Samandağ ilçesi Gözene Mahallesi ve Defne ilçesi Sümerler Mahallesi'ndeki evlere operasyon düzenledi.

Adreslerde 5 kilo 151 gram esrar ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Polis, şüpheliler S.D. ve M.K'yı gözaltına aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.