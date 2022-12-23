Hatayspor, yarın Giresunspor'u konuk edecek

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HATAY (AA) - Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın Bitexen Giresunspor'u ağırlayacak.

Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Ligde 13 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 yenilgiyle 14 puan toplayan Hatay ekibi, 14. sırada yer alıyor.

Bordo-beyazlı ekipte kart cezalısı Mehdi Boudjemaa bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Hatayspor, bugün yapacağı antrenmanla müsabakanın hazırlıklarını tamamlayacak.





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