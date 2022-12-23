İSTE Rektörü Tolga Depci, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

HATAY (AA) - İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Rektörü Prof. Dr. Tolga Depci, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Rektör Depci, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "spor" ve "çevre-yaşam" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.
Haber kategorisinde Evrim Aydın'ın "Mavi çizgilerimiz var" fotoğrafını seçen Depci, çevre-yaşam kategorisinde Joseph Prezioso'nun "Dalıp gitmek" fotoğrafına oy verdi.
Depci, spor kategorisinde ise tercihini Aytaç Ünal'ın "Merve'nin servisi" fotoğrafından yana kullandı.
Fotoğrafların birbirinden başarılı olduğunu belirten Depci, AA muhabirlerini tebrik etti.