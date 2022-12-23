Hataysporlu futbolcu Onur Ergün AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

HATAY (AA) - Spor Toto Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'un orta saha oyuncusu Onur Ergün, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Onur Ergün, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "spor" ve "çevre-yaşam" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.
Haber kategorisinde Wolfgang Schwan'ın "Savaşın yüzü", çevre-yaşamda Aziz Aslan'ın "40 derecelik hareketler" adlı karesini tercih eden Onur Ergün, sporda Evrim Aydın'ın "Arjantin yola devam ediyor" fotoğrafına oy verdi.
Onur, oylamaya katıldığı için çok mutlu olduğunu belirterek, fotoğrafları çok güzel ve anlamlı bulduğunu kaydetti.