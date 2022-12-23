Hatay'da "Çilek Yetiştiriciliği, Sorunları ve Çözüm Önerileri" paneli düzenlendi

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HATAY (AA) - Hatay'da, "Çilek Yetiştiriciliği, Sorunları ve Çözüm Önerileri" paneli gerçekleştirildi.

Valilik, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ), Yayladağı Belediyesi ve Hatay Gönüllüleri Konseyi tarafından Yayladağı Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen panelde çilek üretimindeki eksikler, sürdürülebilirlik, toprak verimi, fide yetiştiriciliği, sulama teknikleri ve ekim zamanı konuları konuşuldu.

Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, ilçede yetiştirilen çileğin tadı ve kalitesiyle artık dünyada bilinmeye başladığını söyledi.

Yayladağı denilince akla çileğin geldiğini ifade eden Yalçın, "Yayladağı çileği dünyaya yayıldı ve nam salmaya başladı. Bu paneller gerçekten çok önemli. Sadece çilekte değil, tarımsal ürünlerin tamamında atak yapmak için bu panellerin devamlılığını sağlayacağız." dedi.



HMKÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Doğan da panelde, üreticilere daha kaliteli çilek üretimi, toprak verimliliği ve ekim zamanı konularında bilgiler verdi.



Panelde, çilek üreticilerinin soruları yanıtlandı.



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