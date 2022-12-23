Hatay'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

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HATAY (AA) - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 AHJ 677 plakalı otomobil, Reyhanlı-Antakya kara yolu Canbolat Kavşağı'nda devrildi.



İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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