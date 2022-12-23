Hatayspor, Giresunspor maçının hazırlıklarını tamamladı

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HATAY (AA) - Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın sahasında Bitexen Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, bordo-beyazlı ekip Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde idman gerçekleştirdi.

Basına kapalı 1 saat 15 dakika süren antrenmanda futbolcular, taktik ve hava topu çalıştı.

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