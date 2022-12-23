Hatay'da Psikososyal Destek Araştırma ve Uygulama Merkezi açıldı

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HATAY (AA) - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Yetim Vakfı tarafından Psikososyal Destek Araştırma ve Uygulama Merkezi açıldı.

Yetim Vakfı Başkanı Murat Yılmaz, açılışta yaptığı konuşmada, yetim çocuklar için yeryüzünün her metrekaresinde hizmet yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Çocukları mutlu edebilmek için bu çalışmaları yürüttüklerini belirten Yılmaz, "Çocuklarımızın yüzünü güldürebilmek, annelerimizi hayata adapte etmek onlara bir yaşama sevinci olabilmek için çalışmalar yürütüyoruz. Bir arı kovanı şeklinde, yetim yavrularımız, annelerimiz hizmet alıyorlar. Buradan mutlu bir şekilde ayrılarak bize dua ediyorlar." diye konuştu.



Yetim Vakfı Başkan Vekili Hüsamettin Orhan'ın da konuşmasının ardından Suriyeli ve Türk olmak üzere 3 bin çocuğa hizmet verecek ve kadınlara yönelik meslek edindirme kurslarının gerçekleştirileceği merkezin açılışı yapıldı.



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