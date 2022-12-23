Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

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HATAY (AA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu bulundurulduğu ve satışı yapıldığı bilgisi üzerine 10 adrese operasyon düzenledi.

Ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramada, 423,7 gram sentetik uyuşturucu, 163 gram esrar, 3 ruhsatsız tabanca, av tüfeği, 6 uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi.

Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 410 bin 450 lira, altın 7 bilezik, 5 bileklik ile 3 yüzüğe el konuldu.

Gözaltına alınan Y.B, M.A, M.C, C.E, E.G, A.A, F.Ş. ve F.S'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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