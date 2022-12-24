Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Stat: Yeni Hatay

Hakemler: Mete Kalkavan, Samet Çiçek, Özgür Ertem

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Vranjes, Burak Öksüz, Adekugbe, Onur Ergün, Musa Çağıran, Ribeiro, Lobjanidze, El Kaabi, Ze Luis

Bitexen Giresunspor: Onurcan Piri, Görkem Sağlam, Hayrullah Bilazer, Alper Uludağ, Serginho, Mejia, Campuzano, Kadir Seven, Sainz, Bajic, Kuwas

Sarı kartlar: Dk. 23 Burak Öksüz ( Atakaş Hatayspor), Dk. 40 Alper Uludağ (Bitexen Giresunspor)





HATAY (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Atakaş Hatayspor-Bitekxen Giresunspor maçının ilk yarısı golsüz tamamlandı.

2. dakikada sağ kanattan Ze Luis'in ara pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Ribeiro'nun şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

4. dakikada sağ kanattan savunma arkasına sarkan Kuwas'ın vurduğu top Erce Kardeşler'i geçt. Kaleye yönelen meşin yuvarlağı savunma son anda kornere çeldi.

17. dakikada ceza sahası sol çaprazında Ribeiro'nun pasında topla buluşan El-Kaabi'nin sert şutunu, kaleci Onurcan Piri kornere gönderdi.

18. dakikada sağ kanatta Lobjanidze'nin ceza alanı içine yaptığı ortada kale çizgisi önünde Vranjes'in ağlara gönderdiği top, ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

25. dakikada sol kanattan Görkem Sağlam'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde sekerek kaleye doğru giden topu kaleci Erce Kardeşler, uzanarak kornere çeldi.

39. dakikada Campuzano'nun ceza yayı önünden çektiği sert şutu kaleci Erce Kardeşler, soluna uzanarak son anda dışarı gönderdi.

40. dakikada sağ çaprazda ceza sahası içine giren Hayrullah Bilazer, topu Alper Uludağ'a bıraktı. Alper'in vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarptı, dönen topu savunma uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.

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