Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Stat: Yeni Hatay

Hakemler: Mete Kalkavan, Samet Çiçek, Özgür Ertem

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Vranjes, Burak Öksüz, Adekugbe, Onur Ergün, Musa Çağıran (Dk. 62 Aabid), Ribeiro, Lobjanidze, El Kaabi (Dk. 62 Kevin Soni), Ze Luis (Dk. 72 Bertuğ Özgür Yıldırım)

Bitexen Giresunspor: Onurcan Piri, Görkem Sağlam, Hayrullah Bilazer, Alper Uludağ, Serginho (Dk. 90+2 Rahmetullah Berişbek), Mejia (Dk. 78 Oğulcan Çağlayan), Campuzano, Kadir Seven, Borja Sainz, Bajic (Dk. 90+2 Murat Cem Akpınar), Kuwas (Dk. 72 Savicevic)

Goller: Dk. 75 Bertuğ Özgür Yıldırım (Atakaş Hatayspor), Dk. 87 Bajic (Bitexen Giresunspor)

Sarı kartlar: Dk. 23 Burak Öksüz, Dk. 86 Adekugbe (Atakaş Hatayspor), Dk. 40 Alper Uludağ, Dk. 81 Campuzano (Bitexen Giresunspor)







HATAY (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Atakaş Hatayspor ile Bitexen Giresunspor 1-1 berabere kaldı.



50. dakikada sağ taraftan ceza alanına giren Serginho'nun sert şutunda, top az farkla dışarıya çıktı.

56. dakikada sol kanattaki Alper Uludağ'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Kuwas'ın sol ayağıyla dar açıdan çektiği sert şutta meşin yuvarlak, yan ağlarda kaldı.



75. dakikada Hatayspor öne geçti. Sağ kanattan Kevin Soni'nin ortasında savunma arkasına sarkan Bertuğ Özgür Yıldırım'ın ceza alanı içinde gelişine vurduğu top ağlarla buluştu: 1-0.



85. dakikada sağ kanattan Adekugbe'nin ortasında Onur Ergün'ün ceza alanı dışından çektiği sert şutta kaleci Onurcan Piri, topu kornere çeldi.

87. dakikada Bitexen Giresunspor beraberliği yakaladı. Sağ taraftan Serginho'nun ortasında ceza sahası içinde Bajic'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti. Pozisyonun ardından ofsayt bayrağı kaldırdı. VAR incelemesinin ardından maçın hakemi Mete Kalkavan, golü geçerli saydı: 1-1.

Mücadele, 1-1 sona erdi.

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